Заур Ахундов: "До сих пор не оправился от той игры" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Futbolxeber.az с президентом Федерации футбола Нахчывана и Федерации футзала Азербайджана Зауром Ахундовым.

- В нашей беседе в начале сезона вы сказали, что у «Араз-Нахчывана» серьезные цели. Для этого 99 процентов пожеланий главного тренера были выполнены. Как выглядит ситуация в оставшихся позади 32 турах?

- Перед началом сезона был проведен отбор, который пожелал главный тренер. Бюджет «Араз-Нахчыван» меньше бюджетов 80 процентов других клубов. Несмотря на это, команда проводит успешный сезон. Команда долгое время находилась в тройке лидеров и провела 14 туров без поражений в первой половине сезона. На данный момент осталось четыре тура и «Араз-Нахчыван» близок к еврокубкам. Правда, вторая половина сезона сложилась для команды несколько неудачно. Но в футболе такое случается. Главная цель, как я уже говорил летом, - попасть в еврокубки. Поэтому команде необходимо перегруппироваться и провести оставшиеся четыре игры на высоком уровне.

- «Араз-Нахчыван» также хорошо выступал в кубке, но выбыл. Не считаете ли вы, что для вас выгодно, чтобы «Карабах» сыграет в финале? Потому что победа агдамской команды в кубке еще больше облегчит путь «Араз-Нахчывана» в Европу.

- Конечно, «Карабах» - сильная команда. Но я не любитель того, чтобы сидеть и ждать конечного результата. В мои планы не входит ждать чьей-то победы или поражения. Что бы нам ни пришлось сделать, мы должны осуществить это сами. Команда должна выйти в еврокубки по итогам чемпионата. Разница в очках была больше после первой части сезона. На данный момент нет. Эльмар Бахшиев - тренер, которому удалось добиться успеха в кубке. Но есть и реалии. Мы вышли в полуфинал, выиграли первую игру, но я не видел путевки в еврокубки.

- После полуфинального матча с «Карабахом» много обсуждался вопрос судейства. Что вы думаете об этом?

- Я был разочарован судейством в той игре. Не был в Баку, смотрел матч по телевизору. Я не специалист в футболе. Правда, я в футболе уже 20 лет и знаю этот вид спорта. Вы свидетель того, что я раньше не говорил о судьях. Ни в этом сезоне, ни в прошлом. Не выражал никакого недовольства. Судейские ошибки случаются во всем мире. Даже те, кто сидит за VAR, могут совершать ошибки. После матча с «Карабахом» у меня состоялся разговор с несколькими иностранными судьями. Я отправил им фрагменты спорных эпизодов. Не хочу ущемлять чьи-либо права. Но и никому не позволю ущемлять права «Араз-Нахчывана». Я отправил 3-4 эпизода судьям в России, а также в Германии. Которые тренировали в Бундеслиге и Российской Премьер-Лиге. Я не был судьей, поэтому могу ошибаться. Вот почему я спросил этих людей об эпизодах, связанных с пенальти и красными карточками.

В одном из эпизодов двое наших игроков противостояли вратарю соперника. Судья остановил игру и назначил пенальти. Это не имело никакого смысла. Эпизод был прямо перед глазами судей. Я всегда с гордостью говорил, что в Азербайджане есть такие судьи, как Алияр Агаев, Раван Гамзазаде и Эльчин Масиев, которые назначаются на международные игры. Алияру Агаеву доверяют даже важные матчи в Греции. Но после игры с «Карабахом» мое уважение к ним упало ниже нуля. Так нельзя. Раван Гамзазаде не прибегал к помощи VAR ни в одном из спорных эпизодов. Бензия явно ударил Жатобу. Иностранные судьи, мнение которых я спрашивал, заявили, что этот эпизод на 100 процентов заслуживает красной карточки. Председатель судейского комитета говорит об интенсивности. Какое отношение к этому имеет интенсивность? Должен кто-то умереть, чтобы дали красную карточку? Жатоба обходит Бензию, и противник хватает его за руку, не играя с мячом. Специалисты также пояснили, что Бензия не играл в мяч, а пинал ногу Жатобы. И это не красная?

Эти судьи нарушили права «Араз-Нахчывана», так нельзя. Такие судьи сдерживают развитие азербайджанского футбола. Я не понимаю, какие у них цели? Я до сих пор не оправился от той игры. На 25-й минуте Бахлул Мустафазаде наносит удар по ноге. И это не красная карточка и пенальти? Раван Гамзазаде сломал ход игры. Я очень недоволен. Если бы иностранные судьи, мнение которых я спросил, сказали, что эпизод спорный, что красная карточка или пенальти - это 50/50, я бы даже не стал об этом говорить. Зачем была создана система VAR? Президент АФФА Ровшан Наджаф и генеральный секретарь Джахангир Фараджуллаев пытаются что-то сделать, разрабатывается стратегия. Однако такими действиями судьи также сводят на нет все труды.

- Не считаете ли вы, что ваше высказывание в адрес судей может негативно отразиться на «Араз-Нахчыване» в предстоящих турах?

- Они сделали то, что сделали. Что еще они будут делать? Я не боюсь говорить правду. Я не позволю им нарушать права наших футболистов.

- Вы сами упомянули, что ранее не высказывали своего недовольства судьями. В матче чемпионата против «Карабаха» также были допущены судейские ошибки. Камал Умудлу не наказал игроков «Карабаха», однако дисциплинарный комитет АФФА сделал это позже. Не думаете ли вы, что, возможно, если бы вы тогда высказали свое возражение, подобных ситуаций в кубковой игре не возникло бы?

- Да, я тогда тоже был недоволен судьями. Но сдержал себя. Хотя впоследствии дисциплинарный комитет АФФА наказал футболистов «Карабаха», результат игры не изменился. Будучи эмоциональным человеком, мне приходилось сдерживать себя. Это, другое, так не бывает. Повторяю, для чего нужна система VAR? Ни в одном из этих эпизодов Раван Гамзазаде не прибегал к помощи VAR. Если бы спорные эпизоды произошли при счете 2:0 или 3:0, мы бы сказали, что судьба матча уже решена. Вы сами видели, что команда боролась 65 минут.

- Почему, по вашему мнению, председатель судейского комитета Франк де Блекере сделал заявление в пользу Равана Гамзазаде?

- Я знаком с его заявлением. Не знаю, почему он так сказал. Но иностранные судьи, с которыми я общался, также весьма опытны, некоторые из них судили матчи Бундеслиги. Не буду называть их имена. Потому что это разговор между нами. Но при необходимости назову их имена и свяжусь с ними снова. Они подробно объяснили мне эпизоды. Такое же мнение высказал и бывший российский арбитр, только что завершивший карьеру. Он также заявил, что решения были неправильными. На самом деле, я не хочу слишком подробно останавливаться на этом вопросе. «Карабах» более амбициозен. Силы команд известны. Между ними и «Араз-Нахчываном» огромная разница.

- Возможно ли, что VAR сказал Равану Гамзазаде, а тот отказался смотреть эпизод?

- Я не хочу ни о ком лгать. Просто выражаю свое недовольство. Есть правило, есть закон. При необходимости мы выразим свой протест в письменной форме от Федерации футбола Нахчывана президенту АФФА Ровшану Наджафу и генеральному секретарю. Повторяю, «Карабах» сильнее «Араз-Нахчывана», я знал, что именно они пройдут этап. Потому что между командами есть разница. У нас скамейка короткая. До этого команда провела сложную игру с «Туран Товузом». У «Араз-Нахчывана» нет стадиона и даже автобуса. Если бы этот матч проходил в Нахчыване, возможно, «Араз» вышел бы в финал. Судьи не допустили бы таких ошибок перед 10 000 болельщиков. Я воспринимаю произошедшее только как умышленное. Видя такие ситуации, люди теряют интерес к работе. Я полностью недоволен. Эта игра навсегда останется для меня под вопросом. Я не могу найти ответ на 3-4 эпизода. Впервые в жизни мне сложно найти выход в футболе. Если так, то пусть поставят робота на роль VAR. Возможно, робот будет вмешиваться чаще. Короче говоря, я полностью недоволен. Я видел много судейских ошибок. Как в футболе, так и в футзале. «Араз-Нахчыван» на выезде сыграл вничью с «Барселоной». В том матче судьи были на стороне каталонского клуба. Я понимаю это.

- Когда эти 10 000 болельщиков смогут увидеть «Араз-Нахчыван» на домашнем стадионе?

- Я хочу этого больше, чем вы. Однако есть некоторые проблемы, которые будут решены в ближайшее время. Кое-что было сделано. Есть два основных недостатка. Необходимо заменить газон и систему освещения. Об этом также проинформирован президент АФФА. Верю, что при поддержке АФФА все вопросы будут решены в ближайшее время. Мы общались с итальянской компанией по поводу газона. Хоть он и искусственный, но это новейшая модель. Искусственные газоны, установленные этой компанией, получили от УЕФА две звезды. На таких стадионах даже могут проводиться матчи группового этапа европейских кубков.

- Недавно в Нахчыване прошли лиги для младших возрастных групп. В Нахчыванском регионе были организованы матчи чемпионата Азербайджана среди семи возрастных групп: среди лиг до 10, до 11, до 12, до 13, до 14, до 15 и до 16 лет. Были ли в лигах какие-нибудь выдающиеся таланты?

- Эти соревнования прошли на высоком уровне. Жители Нахчывана очень довольны. Они благодарят Федерацию за возвращение большого футбола в Нахчыван. Под нашим присмотром уже находится 8-10 ребят, которые хорошо себя проявили в лигах. Из Шарура, Ордубада и т. д. У нас есть идея, как получить пользу от этих детей в будущем. Мы их потихоньку подведем к командам U-17 и U-19 «Араз-Нахчывана».

- Возможно ли увеличить бюджет «Араз-Нахчывана» для успешного выступления в еврокубках?

- Конечно, для успешного выступления нужны средства. Мы, как Федерация футбола Нахчывана, тоже думаем об этом. Но, к сожалению, найти спонсора невозможно. Вы не можете заставить кого-то. Должно быть желание. Все зависит от финансов. На данный момент мы об этом не особо задумываемся. До конца сезона осталось четыре тура. Конечно, как руководитель федерации, я очень хочу, чтобы «Араз-Нахчыван» вышел в еврокубки.

- В социальных сетях появилась информация о том, что «Араз-Нахчыван» намеренно отдал очки «Сабаилу». В качестве «посредника» в этом деле упоминается имя Эльхана Мамедова, бывшего генерального секретаря АФФА и нынешнего директора европейских ассоциаций-членов ФИФА.

- Эльхан Мамедов мой друг. Мы знали друг друга еще до футбола. Но Эльхан Мамедов, говорящий мне дать ему одно очко, сделать то, сделать это, - это чушь, детский лепет. После игры я выразил свою обеспокоенность команде в раздевалке. Я также понимаю футболистов, у них не хватило сил. После 45-й, а то и 35-й минуты «Араз-Нахчыван» остановился. Даже если такие разговоры и зацепят кого-то другого, то меня они не трогают. Никто не может дать мне такие указания. В конце концов мы могли и проиграть. «Сабаил» показал очень хороший футбол. Для них это был очень важный матч. Когда «Араз-Нахчыван» отошел назад, я сказал сидевшим рядом: «Если мы уйдем отсюда с ничьей, это будет здорово».

- На последней конференции АФФА высказывались мнения о том, что есть подозрения и о договорных матчах в азербайджанской Премьер-лиге. Вы когда-нибудь сомневались в игроках «Араз-Нахчывана»?

- Нет. Вы, наверное, помните тогдашнюю историю с «Интером». Я заявил об этом. Деньги ставились в Украине и Грузии. Я поднял этот вопрос и в своем собственном клубе. Однако это были футболисты, с которыми у меня были личные отношения. Там, где я нахожусь, этого произойти не может. Более того, команда контролирует ситуацию, у меня для этого есть свои методы. Ни тренеры, ни административный персонал этого не знают. Там, где я нахожусь, такие вещи невозможны. Даже если у меня есть 10 процентов сомнений, этот игрок не сможет играть. В этом сезоне говорилось о «Шамахы». Я симпатизировал Адилю Нагиеву, но кто его обманул и свел с правильного пути... В любом случае, такие вещи непростительны.

- Давайте немного поговорим о футзале. В настоящее время обсуждается вопрос о главном тренере национальной сборной. Останется ли Виталий Борисов в сборной или расстанется с ней?

- Сейчас мы ждем окончания чемпионата. Контракт Борисова действует до конца мая. Его нельзя слишком сильно винить. Как и в случае с большинством национальных сборных ранее, нам помогали бразильцы. Теперь это уже невозможно. Нам нужно работать с местными игроками. Это требует времени и опыта. Привлекать молодежь в мини-футбол стало сложнее. Все дело в финансах. По этому поводу у нас будет встреча с руководством АФФА. Азербайджан всегда был страной футзала. Национальная сборная, занимавшая шестое место в мире, теперь на 149-м. Это печально для всех. Нам также необходимо поднять клубы.

- Говорят также, что у Виталия Борисова есть конфликт с некоторыми опытными игроками.

- И такое есть. В подобных вопросах я всегда встаю на сторону главного тренера. Но мы поговорим с ним. Дисциплина для меня на первом месте.

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