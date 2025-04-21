Азербайджанский футболист, которым интересуется "Эрзурумспор": "Хочу стать легионером"

«Я и сам хочу стать легионером».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Sportal.az футболист «Сабаила» ​​Руфат Абдуллазаде, которым интересуется команда Первой лиги Турции «Эрзурумспор».

Однако 25-летний полузащитник отметил, что сейчас он думает только о «Сабаиле»:

«Команда сосредоточена на текущем сезоне. «Сабаил» будет бороться до конца. Мы пытаемся сохранить команду в Премьер-лиге».

Отметим, что Руфат Абдуллазаде присоединился к «Сабаилу» 1 июля 2023 года, а срок действия его контракта истекает 30 июня 2026 года.

İdman.biz