Футбольный клуб «Туран Товуз» подаст апелляцию в Апелляционный и арбитражный трибунал на решение Дисциплинарного комитета АФФА о наказании главного тренера команды Курбана Бердыева.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report сообщил заместитель председателя правления западного представителя, директор по инфраструктуре и финансам клуба Али Балакишиев.

Представитель клуба заявил, что решение в отношении 72-летнего специалиста, которому дали пять игр дисквалификации, три из которых условные, было довольно суровым:

«Как человеку, который находится в футболе, мне интересно, какой главный тренер был дисквалифицирован на пять игр в Премьер-лиге в последний раз? Более того, какое выражение использовал Курбан, что сделало решение таким суровым? Честно говоря, я не понимаю. Мы обязательно подадим апелляцию. Потому что считаем, что принятые в отношении нас решения суровые. Ранее нас оштрафовали на 20 000 манатов за заявление. Теперь нашего главного тренера наказывают на пять игр».

Отметим, что Курбан Бердиев был дисквалифицирован за оскорбление судей после получения второй желтой карточки в XXX туре Премьер-лиги Мисли, в котором команда одержала победу со счетом 2:1 над «Сабахом». За такое поведение главного тренера клуб был оштрафован на 4000 манатов.

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