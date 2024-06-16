План "Манчестер Сити" по Гвардиоле

«Манчестер Сити» готовится предложить Хосепу Гвардиоле новый контракт.

Как сообщает İdman.biz, руководство клуба хочет повысить зарплату специалиста.

Контракт испанского тренера с «Сити» истекает летом 2025 года. Его текущая зарплата составляет 23,7 миллиона евро. Несколько дней назад Гвардиола заявил, что может покинуть «Манчестер Сити» в конце следующего сезона.

Отметим, что испанский тренер возглавляет команду с 2016 года. «Сити» 6 раз выигрывал английскую Премьер-лигу и 1 раз - Лигу чемпионов.

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