Тренер киевского "Динамо": "Сделаем все, чтобы пройти "Карабах"

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против агдамского "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz, украинский специалист подчеркнул, что считает азербайджанский клуб серьезным соперником и с уважением относится к его достижениям.

"Карабах" - непростой соперник, который в прошлом сезоне выступал в Лиге чемпионов. В то же время мы рассчитываем на свои силы, анализируем соперника, совершенствуемся. Сделаем все от нас зависящее, чтобы пройти дальше", - заявил Костюк.

Наставник "Динамо" также отметил, что после поражения от ПАОК команда должна извлечь правильные выводы.

"В футболе невозможно избежать ошибок. Главное - как игроки реагируют на них и исправляют. Мы будем совершенствоваться от матча к матчу", - подчеркнул он.

Кроме того, Костюк рассказал о кадровой ситуации в команде. По его словам, Александр Тымчик вернулся в общую группу, тогда как Константин Вивчаренко, Кирилл Осипенко, Владислав Захарченко, Денис Попов и Николай Михайленко продолжают восстановление после травм.

Матч "Динамо" (Киев) - "Карабах" состоится 6 августа в польском Люблине и начнется в 21:00 по бакинскому времени. Ответная встреча пройдет 13 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.