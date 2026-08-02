Стартовала продажа билетов на матч "Динамо" - "Карабах"

Билеты на матч азербайджанского футбольного клуба "Карабах" против киевского "Динамо" поступили в продажу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА состоится на стадионе "Арена Люблин" в Польше.

Стоимость билетов, выделенных для болельщиков "Карабаха", составляет 49 польских злотых (23 маната). Приобрести их можно в онлайн-формате.

При покупке билетов болельщикам необходимо точно указывать адрес электронной почты. Для прохода на стадион потребуется предъявить билет и документ, удостоверяющий личность.

Напомним, что матч "Динамо" - "Карабах" состоится 6 августа и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Встречу обслужит бригада арбитров из Дании во главе с Мортеном Крогом. Ему будут помогать Стэффен Брамсен и Виктор Скайт. Четвертым арбитром назначен Якоб Карлсен, за VAR будет отвечать Якоб Кехлет, ассистентом VAR станет Йенс Маэ.

Ответная встреча пройдет 13 августа и начнется в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ее обслужит английская бригада судей во главе со Стюартом Аттуэллом. Ассистентами главного арбитра назначены Иан Хассин и Ник Гринхалг, четвертым судьей будет Льюис Смит, за VAR ответит Питер Бэнкс, ассистентом VAR станет Джеймс Белл.