Агасалим Мирджавадов: "Вылет "Нефтчи" и "Зиря" стал неожиданностью"

"Вылет "Нефтчи" и "Зиря" из Лиги конференций УЕФА стал неожиданностью". Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил член Тренерского комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Агасалим Мирджавадов.

Бывший главный тренер сборной Азербайджана прокомментировал вылет "Нефтчи", который по сумме двух матчей уступил белорусскому "Динамо" (Минск).

"Я думал, что "Нефтчи" гораздо увереннее пройдет барьер в лице "Динамо". В начале первого матча команда выглядела мотивированной и вела со счетом 2:0. Не сказал бы, что дело было в самоуспокоенности. Однако затем игроки перестали двигаться, словно связь между головой и ногами нарушилась. По составу и бюджету "Нефтчи" превосходил соперника, но не смог показать это на поле. "Динамо" же добилось своего. В ответной встрече у "Нефтчи" были голевые моменты, однако изменить ситуацию не удалось. "Динамо" продемонстрировало командную игру", - приводит слова специалиста report.az.

Специалист также подчеркнул, что разочарован и вылетом "Зиря":

"Я тоже не верил, что "Зиря" проиграет. Эстонский и азербайджанский футбол отличаются. Но заметно, что они развиваются. В странах Балтии из-за небольших бюджетов молодые футболисты уезжают за границу. "Зиря" не использовала свои голевые моменты в этом матче, пропустила после допущенной ошибки и поэтому не смогла выйти в следующий раунд. Я ожидал, что и "Зиря", и "Нефтчи" преодолеют этот этап".

Отметим, что в Лиге конференций УЕФА "Нефтчи" по сумме двух матчей уступил белорусскому "Динамо" (2:4, 1:0), а "Зиря" - эстонскому "Пайде" (0:1, 1:1) и завершили выступление в турнире.