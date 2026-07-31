В английском футболе ужесточили наказания за расизм

В английском футболе ужесточены наказания за проявления расизма и другие формы дискриминационного поведения.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters, Футбольная ассоциация Англии (FA) с сезона-2026/2027 установила минимальное стандартное наказание за подобные нарушения в виде дисквалификации на 10 матчей. Новые правила будут распространяться на футболистов, тренеров и других участников футбольной деятельности.

Речь идет об "отягченных нарушениях", предусмотренных правилом E3.2 FA. К ним относятся прямые или косвенные дискриминационные высказывания и действия, связанные с этническим происхождением, цветом кожи, расой, национальностью, религией или убеждениями, полом, а также инвалидностью.

Согласно прежним правилам, базовый диапазон наказаний за подобные нарушения составлял от шести до 12 матчей дисквалификации. Теперь отправной точкой станет минимальная дисквалификация на 10 игр, а при наличии отягчающих обстоятельств срок наказания может быть увеличен.

При этом дисциплинарные комиссии сохраняют право назначить более мягкое наказание при наличии исключительных смягчающих обстоятельств. В частности, предусмотрены отдельные исключения для некоторых нарушений, совершенных в письменной или электронной форме.