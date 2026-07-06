В Шамахы стартовал турнир по мини-футболу среди ветеранов Отечественной войны - ФОТО

В Шамахы состоялось официальное открытие первых Республиканских соревнований по мини-футболу "Непобедимые", посвященных памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева и проводимых среди ветеранов 44-дневной Отечественной войны.

Как передает İdman.Biz, город принял первый региональный этап масштабного социально-патриотического проекта, реализуемого организацией YAŞA Azərbaycan.

Мероприятия начались с церемонии возложения цветов к памятнику Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В церемонии приняли участие автор и руководитель проекта, директор YAŞA Azərbaycan Шахана Гулузаде, директор по операционным вопросам Анастасия Лаврина, представители местной исполнительной власти, председатель Союза молодых ветеранов Шамахинского района Эльвин Мамедли, ветеран Первой Карабахской войны и Отечественной войны, председатель Абшеронского районного отделения Общественного объединения по защите семей шехидов, инвалидов и ветеранов Салех Гаджиев, а также ветераны 44-дневной Отечественной войны.

Почетными гостями мероприятия стали депутат Милли Меджлиса, председатель Союза художников Нахчывана Ульвия Гамзаева, член Союза архитекторов и Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств ЮНЕСКО Исмаил Гаджиев и главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов.

После официальной церемонии на городском стадионе был дан старт первому региональному этапу соревнований. Участники и гости познакомились с первой командой ветеранов, присоединившейся к проекту, и понаблюдали за ее тренировочным процессом.

Проект "Непобедимые" представляет собой долгосрочную социально-патриотическую инициативу, объединяющую ветеранов посредством спорта, способствующую их активному общению, укреплению командного духа и более активной интеграции в общественную жизнь. Проект призван внести дополнительный вклад в реализацию государственной политики, направленной на поддержку ветеранов, их социального благополучия и активного участия в жизни общества, которой Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет постоянное внимание.

Игры пройдут в различных регионах Азербайджана и объединят 12 команд ветеранов, представляющих разные уголки страны. Финальный этап проекта состоится 8 ноября - в День Победы, когда определится победитель соревнований по мини-футболу "Непобедимые".