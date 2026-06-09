Экс-тренер "Сумгайыта" возглавил "Партизан"

Бывший главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич определился с новым местом работы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, сербский специалист возглавил белградский "Партизан".

На этом посту 48-летний тренер сменил Срджана Благоевича, который ранее принял российский "Акрон".

Для Илича это возвращение в родной клуб, где он провел большую часть игровой карьеры и дважды становился чемпионом Сербии.

Последним местом работы специалиста был "Сумгайыт", который он возглавлял на протяжении одного сезона.

Напомним, что по итогам чемпионата Сербии сезона-2025/26 "Партизан" занял третье место.