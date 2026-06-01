1 Июня 2026
RU

Раджаб Фараджзаде: "Азербайджан - явный фаворит чемпионата Европы"

Футбол
Новости
1 Июня 2026 21:06
1
Раджаб Фараджзаде: "Азербайджан - явный фаворит чемпионата Европы"

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана U-23 по мини-футболу Раджаб Фараджзаде высоко оценил выступление национальной команды на чемпионате Европы в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, специалист заявил, что считает сборную Азербайджана главным фаворитом турнира.

"Сборная Азербайджана - явный фаворит чемпионата Европы. Если в сегодняшнем матче с Казахстаном не произойдет ничего необычного, команда победит. Футболисты доказывают свою силу игрой", - цитирует слова Фараджзаде report.az.

Тренер отдельно выделил матч против Италии, подчеркнув, что азербайджанская команда практически не дала сопернику возможности играть.

"С Италией команда провела великолепный матч и не позволила сопернику показать свой футбол. Встреча с Австрией получилась тяжелее. Многие болельщики не знают, но в первом матче газон был очень плохого качества. Поле было новым, мяч терял скорость, что мешало динамичной игре. Для молодых и быстрых игроков это создавало проблемы", - заявил специалист.

По словам Фараджзаде, нынешняя сборная заметно прибавила по сравнению с предыдущим чемпионатом мира.

"Как по составу, так и по качеству игры видно, что команда очень сильная. По сравнению с прошлым чемпионатом мира прогресс огромный", - подчеркнул он.

При этом тренер отметил, что в мини-футболе всегда возможны неожиданности.

"Если не случится форс-мажоров, то шансы на чемпионство составляют 90 процентов. Но футбол остается футболом - иногда команда полностью доминирует, создает множество моментов, а потом пропускает один мяч и уже не может изменить результат", - сказал Фараджзаде.

Напомним, сегодня в 23:59 по бакинскому времени сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном в 1/8 финала чемпионата Европы. Команда Эльшада Гулиева ранее победила Австрию (1:0), Италию (3:2) и Францию (3:2), заняв первое место в группе F.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"ПСЖ" стал самым дорогим клубом мира по стоимости состава
20:49
Мировой футбол

"ПСЖ" стал самым дорогим клубом мира по стоимости состава

Парижане обошли "Реал" и "Манчестер Сити" в рейтинге Transfermarkt
Футболистки сборной Азербайджана почтили память Гейдара Алиева
20:32
Женский футбол

Футболистки сборной Азербайджана почтили память Гейдара Алиева - ФОТО

Национальная команда посетила Аллею почетного захоронения

Бывший игрок "Барселоны" начал тренерскую карьеру в ОАЭ
20:15
Мировой футбол

Бывший игрок "Барселоны" начал тренерскую карьеру в ОАЭ

Иньеста возглавил клуб второго дивизиона

"Шафа" хочет подписать защитника "Кяпаза"
19:59
Азербайджанский футбол

"Шафа" хочет подписать защитника "Кяпаза"

Футболист "Кяпаза" может продолжить карьеру в бакинском клубе
"Сабах" выбрал 35 талантов в Гусаре
19:30
Азербайджанский футбол

"Сабах" выбрал 35 талантов в Гусаре - ФОТО

35 юных футболистов получили шанс пройти следующий этап отбора в Баку
"Туран Товуз" расстанется с нападающим, выступавшим за "Кяпаз"
18:59
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" расстанется с нападающим, выступавшим за "Кяпаз"

Садыг Шафиев займется поиском нового клуба в летнее трансферное окно

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места
30 Мая 16:51
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева обыграла Францию и выиграла группу на Евро