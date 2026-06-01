Раджаб Фараджзаде: "Азербайджан - явный фаворит чемпионата Европы"

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана U-23 по мини-футболу Раджаб Фараджзаде высоко оценил выступление национальной команды на чемпионате Европы в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, специалист заявил, что считает сборную Азербайджана главным фаворитом турнира.

"Сборная Азербайджана - явный фаворит чемпионата Европы. Если в сегодняшнем матче с Казахстаном не произойдет ничего необычного, команда победит. Футболисты доказывают свою силу игрой", - цитирует слова Фараджзаде report.az.

Тренер отдельно выделил матч против Италии, подчеркнув, что азербайджанская команда практически не дала сопернику возможности играть.

"С Италией команда провела великолепный матч и не позволила сопернику показать свой футбол. Встреча с Австрией получилась тяжелее. Многие болельщики не знают, но в первом матче газон был очень плохого качества. Поле было новым, мяч терял скорость, что мешало динамичной игре. Для молодых и быстрых игроков это создавало проблемы", - заявил специалист.

По словам Фараджзаде, нынешняя сборная заметно прибавила по сравнению с предыдущим чемпионатом мира.

"Как по составу, так и по качеству игры видно, что команда очень сильная. По сравнению с прошлым чемпионатом мира прогресс огромный", - подчеркнул он.

При этом тренер отметил, что в мини-футболе всегда возможны неожиданности.

"Если не случится форс-мажоров, то шансы на чемпионство составляют 90 процентов. Но футбол остается футболом - иногда команда полностью доминирует, создает множество моментов, а потом пропускает один мяч и уже не может изменить результат", - сказал Фараджзаде.

Напомним, сегодня в 23:59 по бакинскому времени сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном в 1/8 финала чемпионата Европы. Команда Эльшада Гулиева ранее победила Австрию (1:0), Италию (3:2) и Францию (3:2), заняв первое место в группе F.