Азербайджанский вратарь помог клубу разгромить соперника в Словении

В Словении состоялись матчи 29-го тура второго дивизиона чемпионата страны по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, "Быстрица", за которую выступает азербайджанский голкипер Эльдар Тагизаде, на выезде крупно обыграла "Триглав Крань" со счетом 4:0.

Тагизаде провел на поле весь матч и внес вклад в победу своей команды. Первые два гола были забиты после его длинных передач.

После этой победы "Быстрица" с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице второго дивизиона Словении, который является аналогом первой лиги Азербайджана.