Глава АФФА встретился с коллегами в ходе конгресса ФИФА

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф провел ряд встреч в рамках 76-го Конгресса ФИФА.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло в Ванкувере (Канада), где глава азербайджанского футбола встретился с руководителями различных национальных ассоциаций.

В ходе переговоров Наджаф обсудил с президентами федераций Узбекистана, Бельгии, Пакистана, Бангладеш и других стран вопросы развития сотрудничества, а также перспективы реализации совместных проектов.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, связанным с развитием футбола.