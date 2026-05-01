1 Мая 2026
RU

Футбол
Новости
1 Мая 2026 22:08
36
Глава АФФА встретился с коллегами в ходе конгресса ФИФА

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф провел ряд встреч в рамках 76-го Конгресса ФИФА.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло в Ванкувере (Канада), где глава азербайджанского футбола встретился с руководителями различных национальных ассоциаций.

В ходе переговоров Наджаф обсудил с президентами федераций Узбекистана, Бельгии, Пакистана, Бангладеш и других стран вопросы развития сотрудничества, а также перспективы реализации совместных проектов.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, связанным с развитием футбола.

İdman.Biz
Тэги:

