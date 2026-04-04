Орхан Мамедов: "Зиря" стал чемпионом - это важное событие"

Президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов прокомментировал чемпионство "Зиря".

Как передает İdman.Biz, функционер подчеркнул значимость этого успеха для развития вида спорта в стране.

"Зиря" стала чемпионом впервые в своей истории. Это важное событие для федерации, потому что новый клуб завоевал титул. Это говорит о развитии мини-футбола. В турнире участвовали 16 команд, интерес к виду спорта растет, создаются новые коллективы", - заявил журналистам Мамедов.

По его словам, федерация намерена продолжать работу по популяризации дисциплины: "Наша цель - развивать мини-футбол, строить новые площадки и привлекать больше людей к этому виду спорта".

Мамедов также отметил напряженный характер финала: "Сегодня на площадке была упорная борьба. Матчи между "Зиря" и "Бирбаша Бакы" всегда проходят очень напряженно, между ними большая конкуренция".

Глава федерации рассказал и о планах национальной сборной: "Наша команда готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Братиславе. Сборная развивается, появляются новые игроки. Мы поедем туда как чемпионы мира и хотим вернуться с медалью".

В завершение он добавил, что перед турниром команда проведет учебно-тренировочные сборы.