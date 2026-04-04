"Райо Вальекано" минимально обыграл "Эльче" в Ла Лиге

Футбольный клуб "Райо Вальекано" одержал победу над "Эльче" в матче 30-го тура чемпионата Испании.

Как передает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Ключевым эпизодом первого тайма стало удаление игрока "Эльче" Педро Бигаса на 39-й минуте, после чего гости остались вдесятером. Однако до перерыва "Райо Вальекано" не сумел воспользоваться численным преимуществом.

Решающий момент произошел во втором тайме. Вышедший на замену на 66-й минуте Ранди Нтьекя вскоре отличился и принес своей команде три очка.

После этой победы "Райо Вальекано" набрал 35 очков и поднялся на 12-е место в таблице Ла Лиги. "Эльче" с 29 баллами занимает 17-ю строчку.