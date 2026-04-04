Гвардиола высказался о Салахе

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о нападающем "Ливерпуля" Мохамеде Салахе.

Как передает İdman.Biz, специалист высоко оценил вклад египтянина в английский и мировой футбол, особенно на фоне новости о его уходе из клуба по завершении сезона.

"Салах? Какой игрок, какой невероятный человек. Голы, ассисты… Абсолютная легенда "Ливерпуля" и Премьер-лиги. Он заслуживает невероятного признания за то, что он дал мировому футболу, особенно в Англии", - заявил Гвардиола.

Также тренер отметил, что предстоящий матч станет особенным поводом: "Завтра у нас будет хороший момент, чтобы попрощаться здесь".

Отметим, что в субботу "Манчестер Сити" примет "Ливерпуль" в рамках 1/4 финала Кубка Англии.