Симойнш: "Мы хорошо сыграли и заслужили победу"

"Мы хорошо сыграли. Я счастлив, что мы смогли одержать победу".

Об этом İdman.Biz заявил игрок сборной Португалии Жуан Симойнш после матча против Азербайджана (4:0) в рамках отборочного тура Чемпионата Европы U21.

По словам Симойнша, после ничьи в первом тайме (0:0) команда была настроена изменить ход игры.

"Мы знали, что азербайджанская команда хорошо защищается, и она это продемонстрировала. Мы стремились продолжать стараться забить голы, и я счастлив, что нам это удалось".

Он также отметил, что ливень не помешал португальской команде: "Два месяца назад в Португалии была такая же погода, поэтому мы были к этому готовы".

Добавим, что Жуан Симойнш забил заключительный гол в этом матче.