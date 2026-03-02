2 Марта 2026
Эльшад Гулиев назвал главных соперников Азербайджана на ЧЕ

Футбол
Новости
2 Марта 2026 19:45
14
Эльшад Гулиев назвал главных соперников Азербайджана на ЧЕ

Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата Европы, где национальная команда сыграет в группе F с Италией, Францией и Австрией.

Как сообщает İdman.Biz, специалист признал, что команде досталась непростая группа.

"Это знакомые нам соперники. На прошлом чемпионате Европы мы играли и с Италией, и с Францией. Тогда победили, но матчи получились очень тяжелыми. Команды усилились, особенно Италия и Франция, которые добавили в состав новых игроков. Они полностью сформированы и очень опасны. Главные соперники в группе - именно Италия и Франция", - цитирует слова Гулиева Report.

Говоря о задачах на турнир, наставник подчеркнул амбициозные цели: "Наша цель - выйти из группы с первого места. У нас высокие шансы. Мы действующие чемпионы мира, поэтому выход из группы - это наш долг. Команда у нас сильная, и мы должны максимально использовать свой потенциал".

Тренер подробно рассказал и о плане подготовки: "Сбор начнется 6 апреля в Баку и продлится до 25-го. Затем планируем отправиться в Черногорию на турнир. 8 мая вернемся и до 25-го проведем заключительный этап подготовки, после чего вылетим в Словакию. Сейчас состав готов примерно на 80 процентов, но мы продолжаем следить за плей-офф чемпионата Азербайджана, чтобы при необходимости пригласить игроков, находящихся в лучшей форме".

Специалист также назвал фаворитов чемпионата: "Сборная Англии очень мощная физически, они привлекли игроков из Чемпионшипа, который по уровню выше нашей лиги. Сильны также хозяева турнира словаки, а еще Румыния, Чехия, Венгрия, Болгария. Не стоит забывать о Португалии и Черногории. Грузия тоже хорошо выглядела на мировом первенстве в Баку".

Отдельно Гулиев выразил обеспокоенность плотным графиком турнира: "Календарь более напряженный, чем на чемпионате мира. Мы в последней группе, поэтому начинаем 28 числа и будем играть подряд без полноценного восстановления. Мы уже поднимали этот вопрос, чтобы между матчами был хотя бы один день паузы, иначе возрастает риск поражения из-за усталости".

Отметим, что чемпионат Европы по мини-футболу стартует 27 мая в Словакии. Сборная Азербайджана сыграет в группе F против Италии, Франции и Австрии.

İdman.Biz
