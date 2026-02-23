24 Февраля 2026
Главный тренер "Ньюкасла": "Лучший матч сезона мы провели именно против "Карабаха"

23 Февраля 2026 21:10
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау признал, что самый качественный матч в текущем сезоне его команда провела против "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz, об этом специалист заявил на пресс-конференции в преддверии ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против агдамского клуба.

"Мы хорошо подготовились к матчу Лиги чемпионов. В этом сезоне у нас было немало сильных игр в самом престижном клубном турнире континента. В гостях против "Карабаха" мы выступили очень уверенно. Для меня тогда был важен не только результат. Мы показали качественный футбол, действовали с большим желанием и контролировали игру с первой до последней минуты. Думаю, именно против "Карабаха" мы провели наш лучший матч в этом сезоне", - отметил Хау.

Напомним, ответная встреча "Ньюкасл" - "Карабах" состоится 24 февраля в 23:59 по бакинскому времени. В первой игре в Баку гости одержали победу со счетом 6:1.

İdman.Biz
