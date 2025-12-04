Фото Гурбана Гурбанова 17-летней давности стало вирусным - ФОТО/ВИДЕО

Фото главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова 17-летней давности стало вирусным в соцсетях.

Как сообщает İdman.Biz, в XIII туре Премьер-лиги Азербайджана "Карабах" обыграл "Карван-Евлах" со счетом 2:0, а для главного тренера команды Гурбана Гурбанова это был юбилейный матч - 800-й матч во главе клуба.

В честь этого события в соцсетях вновь активно делятся фотографией Гурбанова из интервью газете "Futbol+gol", сделанного в момент подписания его первого контракта с "Карабахом". Тогда заголовок статьи звучал так: "Гурбан Гурбанов не обещал чемпионства".

С 2008 года Гурбанов принес клубу 10 титулов чемпиона страны, одно "серебро", две "бронзы", а также шесть национальных кубков. Под его руководством "Карабах" в 12-й раз выступает в основных этапах еврокубков и дважды выходил в групповой этап Лиги чемпионов.

На пресс-конференции по поводу 800-го матча тренер высказался скромно: "Я сам не считаю такие цифры. Если это удачная статистика - приятно. У каждого тренера есть свои мечты. Если я провел 200–300 успешных матчей, хочу дойти и до 1000".

İdman.Biz