4 Декабря 2025
Капитан "Карабаха" сделал важное заявление о своей карьере

4 Декабря 2025 16:51
15
Капитан "Карабаха" сделал важное заявление о своей карьере

"Утверждения о том, что я завершу карьеру в конце сезона, не соответствуют действительности".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportnet.az, капитан клуба "Карабах" Бадави Гусейнов опроверг слухи о завершении карьеры.

34-летний центральный защитник подчеркнул, что пока не собирается прощаться с футболом: "Не понимаю, откуда появляются такие новости и почему меня хотят так рано отправить на пенсию (смеется - прим. ред.). Обсудим это в конце сезона и тогда примем решение о будущем".

Опытный игрок также отметил, что не представляет себя в другой команде: "Я еще хочу играть, чувствую в себе силы. Если могу приносить пользу команде, зачем завершать карьеру? Нет, себя в другой команде, кроме "Карабаха", не вижу. Надеюсь, наш главный тренер тоже не будет такого говорить".

Напомним, что Бадави Гусейнов выступает за "Карабах" с августа 2012 года. Ранее, в сезоне 2011/2012, он играл только за азербайджанский клуб "Сумгайыт".

İdman.Biz

