4 Декабря 2025
Билеты на матч "Карабах" — "Аякс" поступили в продажу — ЦЕНЫ

4 Декабря 2025 16:21
Билеты на матч Лиги чемпионов УЕФА по футболу "Карабаха" с нидерландским "Аяксом" поступили в продажу.

Как сообщает İdman.Biz, билеты на встречу VI тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором азербайджанский "Карабах" примет голландский "Аякс", поступили в продажу сегодня в 15:00.

Матч состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Стоимость стандартных билетов составляет 10, 15, 25, 35, 40, 50 и 75 манатов. Для VIP-секторов цена билета составляет 200, 250, 300 и 400 манатов, для VVIP - 1000 манатов.

Приобрести билеты можно только через мобильное приложение iTicket.az или на официальном сайте.

Фанатам, столкнувшимся с проблемами при онлайн-покупке, рекомендуется обращаться в кассы iTicket.az, фан-шоп "Карабаха" в ТЦ "Парк Бульвар" или кассы стадиона имени Тофика Бахрамова.

Клуб призывает болельщиков быть внимательными и не покупать поддельные билеты. Вход на стадион возможен только по QR-коду билета.

Отметим, что матч состоится 10 декабря и начнется в 21:45 по местному времени.

İdman.Biz

