2 Декабря 2025
Экс-игрок сборной Турции: "Я считаю, что "Карабах" обыграет "Аякс"

Футбол
Новости
2 Декабря 2025 17:30
Экс-игрок сборной Турции: "Я считаю, что "Карабах" обыграет "Аякс"

"Я считаю, что "Карабах" обыграет "Аякс", - заявил бывший футболист сборной Турции Фатих Сонкая, комментируя матч VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Аяксом", который пройдет в Баку.

Бывший защитник, выступавший в Нидерландах за "Роду" и "Венло", отметил, что "Аякс" сейчас находится не в лучшей форме.

"Карабах" показывает отличную игру в последних матчах. Одно очко, завоеванное в Баку у "Челси", было выдающимся. Команда, несмотря на поражение, достойно сражалась и в Италии с "Наполи". Я наблюдал оба матча. То же самое нельзя сказать про "Аякс" - у амстердамцев нет таких очков. Футбол полон сюрпризов, возможен любой результат. Желаю "Карабаху" удачи и очень хочу, чтобы они победили", - рассказал Сонкая в интервью AZERTAC.

В составе сборной Турции Фатих Сонкая провел шесть матчей. В клубной карьере он играл за "Бешикташ" в Турции и за "Порту" в Португалии.

Напомним, что матч "Карабах" - "Аякс" состоится 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.

