Последнее желание умирающего болельщика соперника "Карабаха" будет исполнено

Матч "Аякса" с "Гронигеном" стал особенно значимым для одного болельщика по имени Питер, который тяжело болен и хочет в последний раз увидеть игру своего любимого клуба.

Как сообщает İdman.Biz, его хоспис помог организовать посещение, несмотря на решение проводить матч без зрителей.

Изначально игра была остановлена уже на первой минуте из-за пиротехнических средств фанатов, а затем матч и вовсе отменили. Новая дата матча была назначена через день, и снова без зрителей. Однако благодаря многочисленным обращениям в социальных сетях, включая поддержку фанатов других клубов, клуб пошел навстречу Питеру и разрешил ему присутствовать на игре.

Жена Питера отмечает, что он невероятно счастлив. Статус единственного зрителя делает этот визит по-настоящему уникальным и запоминающимся.

Футбольное сообщество по всему миру активно следит за этой историей, выражая поддержку и восхищение человечностью клуба и организаторов.

Отметим, что игра "Аякса" с "Гронигеном" будет доиграна сегодня - 2 декабря.

Напомним, что в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА азербайджанский "Карабах" примет "Аякс" 10 декабря на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

İdman.Biz