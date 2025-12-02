2 Декабря 2025
RU

Последнее желание умирающего болельщика соперника "Карабаха" будет исполнено

Футбол
Новости
2 Декабря 2025 12:07
34
Последнее желание умирающего болельщика соперника "Карабаха" будет исполнено

Матч "Аякса" с "Гронигеном" стал особенно значимым для одного болельщика по имени Питер, который тяжело болен и хочет в последний раз увидеть игру своего любимого клуба.

Как сообщает İdman.Biz, его хоспис помог организовать посещение, несмотря на решение проводить матч без зрителей.

Изначально игра была остановлена уже на первой минуте из-за пиротехнических средств фанатов, а затем матч и вовсе отменили. Новая дата матча была назначена через день, и снова без зрителей. Однако благодаря многочисленным обращениям в социальных сетях, включая поддержку фанатов других клубов, клуб пошел навстречу Питеру и разрешил ему присутствовать на игре.

Жена Питера отмечает, что он невероятно счастлив. Статус единственного зрителя делает этот визит по-настоящему уникальным и запоминающимся.

Футбольное сообщество по всему миру активно следит за этой историей, выражая поддержку и восхищение человечностью клуба и организаторов.

Отметим, что игра "Аякса" с "Гронигеном" будет доиграна сегодня - 2 декабря.

Напомним, что в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА азербайджанский "Карабах" примет "Аякс" 10 декабря на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Секретная тактика Энцо Марески, нейтрализующая угловые "Арсенала" – ФОТО
13:06
Футбол

Секретная тактика Энцо Марески, нейтрализующая угловые "Арсенала" – ФОТО

Команда главного тренера "Челси" использовала хитрую тактику
Расписание трансляций футбольных матчей на 2–7 декабря - АФИША
12:52
Футбол

Расписание трансляций футбольных матчей на 2–7 декабря - АФИША

Главные футбольные события недели: трансляции матчей на ТВ и онлайн-платформах
Бруно Фернандеш: "Класс Мэйсона Маунта никогда не вызывал сомнений"
12:37
Футбол

Бруно Фернандеш: "Класс Мэйсона Маунта никогда не вызывал сомнений"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" постепенно возвращается к форме
В Нахчыване стартовал проект "Уроки футбола в школах"
11:53
Футбол

В Нахчыване стартовал проект "Уроки футбола в школах"

Проект реализуется в рамках программы UEFA HatTrick при поддержке АФФА

Полузащитник "Арсенала" признан игроком года
11:38
Футбол

Полузащитник "Арсенала" признан игроком года

Деклан Райс опередил Холанда, Семеньо и других
В соцсети X появился аккаунт, посвящtнный ушам Килиана Мбаппе - ФОТО
11:08
Футбол

В соцсети X появился аккаунт, посвящtнный ушам Килиана Мбаппе - ФОТО

За год на странице опубликовано 754 фото

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений