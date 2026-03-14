"Бавария" вдевятером сыграла вничью с "Байером" - ОБНОВЛЯЕТСЯ

"Бавария" на выезде сыграла вничью с "Байером" в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги — 1:1.

Счет на 6-й минуте открыл полузащитник хозяев Алейкс Гарсия. На 42-й минуте мюнхенцы остались в меньшинстве после удаления Николаса Джексона.

На 69-й минуте гости отыгрались благодаря голу Луиса Диаса. Спустя 15 минут колумбиец получил вторую желтую карточку, оставив свою команду вдевятером.

"Бавария" (67 очков) продолжает лидировать в Бундеслиге. У команды Венсана Компани прервалась серия из семи побед подряд во всех турнирах.

"Байер" с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

В параллельном матче "Хоффенхайм" и "Вольфсбург" сыграли вничью — 1:1.

Дортмундская "Боруссия" на своем поле победила "Аугсбург" в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги — 2:0.

По голу у хозяев забили Карим Адейеми (13-я минута) и Лука Реджани (59-я).

"Боруссия" (58 очков) занимает второе место в Бундеслиге. "Аугсбург" (31 очко) потерпел второе поражение подряд и идет девятым в турнирной таблице.

В параллельном матче "Айнтрахт" в меньшинстве переиграл "Хайденхайм" — 1:0.