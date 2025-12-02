В соцсети X появился аккаунт, посвящtнный ушам Килиана Мбаппе - ФОТО

В сети появился аккаунт, полностью посвященный ушам нападающего испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" Килиана Мбаппе.

Необычный аккаунт в соцсети X за год опубликовал 754 фотографии ушей французского нападающего с самых разных ракурсов.

На страницу уже подписались более тысячи поклонников футбола, которые с интересом следят за этим нестандартным контентом.

Аккаунт стал настоящей интернет-сенсацией благодаря своей необычности, а пользователи активно обсуждают фотографии и делятся ими в социальных сетях. Некоторые считают это забавным фанатским проявлением, другие - странным трендом среди футбольных фанатов.

İdman.Biz