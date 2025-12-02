Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" сыграет с "Шахдаг Гусар", "Нефтчи" встретится с "Зиря"

Сегодня двумя матчами стартует 1/8 финала Bizon Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает İdman.biz, "Туран Товуз" примет "Шахдаг Гусар", а "Нефтчи" сыграет с "Зиря".
Игры начнутся соответственно в 15:00 и 19:00.
Победитель пары "Шахдаг Гусар" – "Туран Товуз" в следующем раунде встретится с сильнейшим в дуэли "Араз-Нахчыван" – "Кяпаз".
Успешная команда в матче "Зиря" – "Нефтчи" станет соперником победителя встречи "Дифаи" – "Сумгайыт".
Bizon Кубок Азербайджана
1/8 финала
2 декабря
15:00. "Шахдаг Гусар" – "Туран Товуз"
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Керим Зейналов, Камран Алиев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Стадион: SOCAR Polymer Arena
19:00. "Зиря" – "Нефтчи"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Эйюб Ибрагимов, Камранбей Рагимов
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Эльшад Абдуллаев
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Стадион: спортивный комплекс "Зиря"
Отметим, что стадия 1/8 финала завершится 4 декабря.