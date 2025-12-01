Полузащитник "Вест Хэма" объяснил свое удаление в матче с "Ливерпулем"

Полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета высказался по поводу своего удаления в матче XIII тура АПЛ против "Ливерпуля" (0:2).

Как сообщает İdman.Biz, на своей страничке в соцсети Х Пакета ответил на публикацию Sky Sports, где эпизод с его удалением был охарактеризован как "бессмысленное поведение".

"Это абсурд - когда на протяжении двух лет твоя жизнь и карьера оказываются под давлением, и при этом федерация не предоставляет никакой психологической поддержки.

Возможно, мое "нелепое поведение" - лишь отражение того, через что мне пришлось пройти и, похоже, еще предстоит пройти. Простите, если я не идеален", - написал полузащитник.

Отметим, что 28-летний бразилец получил две желтые карточки подряд - на 83-й и 84-й минутах за споры с арбитром - и покинул поле при счете 0:1.

Напомним, что в мае 2024 года Пакета оказался под подозрением в нарушении правил ставок и ненадлежащем поведении. Летом 2025-го его оправдали по поводу предполагаемого умышленного получения желтых карточек, однако в сентябре стало известно, что футболист все же получил штраф в 150 тысяч фунтов за нарушение в рамках расследования.

Еще летом 2023 года сообщалось, что потенциальный переход Пакета в "Манчестер Сити" мог сорваться именно из-за этих обвинений.

İdman.Biz