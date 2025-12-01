1 Декабря 2025
RU

Полузащитник "Вест Хэма" объяснил свое удаление в матче с "Ливерпулем"

Футбол
Новости
1 Декабря 2025 10:24
9
Полузащитник "Вест Хэма" объяснил свое удаление в матче с "Ливерпулем"

Полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета высказался по поводу своего удаления в матче XIII тура АПЛ против "Ливерпуля" (0:2).

Как сообщает İdman.Biz, на своей страничке в соцсети Х Пакета ответил на публикацию Sky Sports, где эпизод с его удалением был охарактеризован как "бессмысленное поведение".

"Это абсурд - когда на протяжении двух лет твоя жизнь и карьера оказываются под давлением, и при этом федерация не предоставляет никакой психологической поддержки.

Возможно, мое "нелепое поведение" - лишь отражение того, через что мне пришлось пройти и, похоже, еще предстоит пройти. Простите, если я не идеален", - написал полузащитник.

Отметим, что 28-летний бразилец получил две желтые карточки подряд - на 83-й и 84-й минутах за споры с арбитром - и покинул поле при счете 0:1.

Напомним, что в мае 2024 года Пакета оказался под подозрением в нарушении правил ставок и ненадлежащем поведении. Летом 2025-го его оправдали по поводу предполагаемого умышленного получения желтых карточек, однако в сентябре стало известно, что футболист все же получил штраф в 150 тысяч фунтов за нарушение в рамках расследования.

Еще летом 2023 года сообщалось, что потенциальный переход Пакета в "Манчестер Сити" мог сорваться именно из-за этих обвинений.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Ламин Ямаль рассказал, как справляется с трудностями
10:54
Футбол

Ламин Ямаль рассказал, как справляется с трудностями

Вингер "Барселоны" отметил, что позитивный характер помогает ему оставаться мотивированным

Футболист "Сумгайыта" забил юбилейный мяч в Мисли Премьер-Лиге - ВИДЕО
10:39
Футбол

Футболист "Сумгайыта" забил юбилейный мяч в Мисли Премьер-Лиге - ВИДЕО

Александр Рамалингом отличился в выездном матче против "Шамахы"
Бывший игрок "Реала": "Где бы сейчас была команда без Мбаппе?"
09:55
Футбол

Бывший игрок "Реала": "Где бы сейчас была команда без Мбаппе?"

Хорхе Вальдано отметил, что французский форвард стал ключевым игроком команды
Чемпионат Европы-2026: юношеская сборная Азербайджана U-19 встретится с командой Грузии
09:40
Футбол

Чемпионат Европы-2026: юношеская сборная Азербайджана U-19 встретится с командой Грузии

Матч обслужит главный судья из Мальты
Экс-партнер Неймара рассказал о клаустрофобии бразильца
09:10
Футбол

Экс-партнер Неймара рассказал о клаустрофобии бразильца

Неймар не закрывает двери из-за клаустрофобии
Алонсо отреагировал на серию "Реала" из трех матчей без побед в Ла Лиге
07:16
Мировой футбол

Алонсо отреагировал на серию "Реала" из трех матчей без побед в Ла Лиге

После очередной ничьей "сливочные" упустили лидерство в таблице

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027