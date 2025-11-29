Азербайджанский арбитр ФИФА: "Судейство - мой путь в футболе" - ВИДЕО

"В нашей стране есть сильные традиции футбольного судейства. Несение этой эстафеты - ответственная задача. Я и другие молодые арбитры стараемся сохранять и поддерживать эти традиции".

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил азербайджанский арбитр ФИФА Алияр Агаев в программе Sportcast на канале İdman TV.

Алияр Агаев рассказал о своем выборе профессии футбольного судьи и поделился интересными историями о матчах, которые он обслуживал в ходе карьеры.

Арбитр отметил, что его отец также был футбольным судьей.

"Да, он был не главным арбитром, а помощником судьи на линии, как я сейчас. В молодости я хотел быть футболистом и даже несколько лет играл. Но из-за травмы пришлось сделать перерыв, который затянулся, и мой возраст не позволил продолжить карьеру игрока".

Поэтому Агаев увидел единственный путь остаться в футболе через судейство и выбрал эту профессию.

İdman.Biz