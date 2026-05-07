В Баку проходит турнир по мини-футболу среди госучреждений, посвященный памяти Гейдара Алиева - ФОТО/ВИДЕО

В столице продолжается турнир по мини-футболу среди государственных структур, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Соревнования проводятся при совместной поддержке Министерства молодежи и спорта, АФФА и Федерации мини-футбола Азербайджана, сообщает İdman.Biz.

В преддверии финального матча состоялась товарищеская встреча между командами "Парламент" и "Правительство". Игра прошла в напряженной борьбе и завершилась результативной ничьей со счетом 6:6.

Ранее определился бронзовый призер турнира. В матче за третье место команда Министерства юстиции обыграла сборную Генеральной прокуратуры со счетом 2:1, завоевав почетные медали соревнований.

В главном поединке турнира за чемпионский титул сразятся команды SOCAR и "Азеришыг". Финальная встреча станет кульминацией соревнований, объединивших представителей различных государственных ведомств.