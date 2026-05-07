Орхан Мамедов: "Матч между командами Кабмина и Милли Меджлисом прошел напряженно"

Турнир по мини-футболу среди государственных структур, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, проводится уже в четвертый раз.

Как передает İdman.Biz, об этом заявил президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов.

В рамках соревнований также состоялся товарищеский матч между командами Милли Меджлиса и Кабинета министров. Мамедов принял участие в игре в составе команды "Правительство".

"Была потрясающая атмосфера. Как вы видите, здесь присутствуют любители спорта, представители футбольной общественности. Матч прошел напряженно и завершился ничьей - 6:6. Здесь главное - болельщики и футбольный дух".

Он добавил, что ожидает не менее интересную борьбу в финале турнира.