Эмин Амруллаев: "Играя в футбол, чувствовал большую ответственность"

"Это необычный опыт. Я выступал в больших залах и перед многочисленной аудиторией, но играть сегодня в футбол перед таким количеством зрителей, возможно, оказалось даже более ответственно".

Как передает İdman.Biz, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, принявший участие в товарищеском матче по мини-футболу между командами Кабинета министров и Милли Меджлиса. Встреча состоялась в рамках турнира, посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

По словам Амруллаева, матч прошел интересно, а подобные соревнования могут положительно повлиять на развитие спорта:

"Мы хорошо провели время. Думаю, зрителям, тоже было интересно. В то же время это важное мероприятие для азербайджанского спорта и его популяризации среди молодежи".

Отметим, что матч завершился со счетом 6:6.