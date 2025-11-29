29 Ноября 2025
Почему Эртем Шенер не комментировал матч "Карабаха" в Италии?

29 Ноября 2025 16:20
Почему Эртем Шенер не комментировал матч "Карабаха" в Италии?

Стала известна причина, почему турецкий футбольный комментатор Эртем Шенер не работал на матче "Карабаха" в Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportal.az, Шенер обратился в İTV, которое транслирует выездные игры "Карабаха", с предложением комментировать встречу. Однако руководство телеканала отклонило его просьбу.

Отметим, что первая работа известного турецкого комментатора на азербайджанском телевидении состоялась на канале CBC Sport во время матча "Карабах" – "Челси". Его тандем с Пярвизом Мусаевым получил положительные отзывы зрителей.

После этого по СМИ распространилась информация, что Эртем Шенер будет работать и на остальных матчах "Карабаха" в Лиге чемпионов. Однако в поединке "Наполи" – "Карабах", который транслировал телеканал İTV, вновь сложилась привычная картина: игру комментировал Турал Дадашов.

Ожидается, что Шенер может присоединиться к комментированию следующих домашних матчей "Карабаха".

İdman.Biz

