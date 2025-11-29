Чемпионат Европы: женская сборная Азербайджана U-19 сыграет с командой Северной Македонии

Сегодня женская сборная Азербайджана по футболу до 19 лет проведет второй матч в отборочном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.Biz, наша команда, выступающая в V группе Лиги B, встретится в македонском городе Струмица с соответствующей возрастной сборной Северной Македонии.

Из-за неблагоприятных погодных условий и неудовлетворительного состояния газона стадиона "Младость" встреча, изначально запланированная на 28 ноября, перенесена на сегодня и начнется по бакинскому времени в 13:30. Матч пройдет в тренировочном комплексе имени Горана Пандева, а главным судьей назначен арбитр из Литвы.

Напомним, что в первом матче наша сборная U-19 уступила сверстницам из Словении со счетом 0:2.

