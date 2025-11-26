26 Ноября 2025
RU

Итальянские СМИ восхищены голкипером “Карабаха”: “Он стоял в воротах, как засов” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Футбол
Новости
26 Ноября 2025 13:01
58
Итальянские СМИ восхищены голкипером “Карабаха”: “Он стоял в воротах, как засов” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Итальянская пресса после матча V тура основного этапа Лиги чемпионов "Наполи" – "Карабах" (2:0) выделила высокий уровень игры азербайджанского чемпиона и особенно блестящее выступление голкипера Матеуша Кохальски.

Как передает İdman.Biz, многие итальянские журналисты отмечали, что именно польский вратарь долгое время удерживал интригу, а его серия спасений стала главным препятствием для атаки "Наполи".

Так, Eurosport Italia назвала игру Кохальски выдающейся и подчеркнула его ключевые сейвы:

"Как минимум четыре сенсационных спасения, включая угаданный пенальти Хейлунна. В пропущенных голах голкипер не виноват", - пишет издание.

В свою очередь, в TuttomercatoWeb с восхищением написали о стойкости голкипера:

"Он держал свою команду на плаву столько, сколько может, и по праву получает звание лучшего игрока встречи".

Между тем, Goal Italia сравнила Кохальски с настоящим механическим "засовом" на воротах, подчеркивая его непробиваемость: "Хейлунн словно позволил себя загипнотизировать великолепному Кохальски, который стоял на воротах как настоящий засов".

А La Gazzetta dello Sport выделила самый яркий момент матча, в котором польский вратарь отбил пенальти, а также отметила, что игра "Карабаха" в целом выглядела достойно: "Азербайджанцы чаще и опаснее выбегали в контратаки", - подчеркнуло издание.

Агдамский “Карабах” после поражения в Неаполе с семью очками опустился с 15 на 16 место. Точное же место агдамцев после V тура основного этапа ЛЧ определится после завершения остальных матчей тура, которые пройдут в среду.

Следующий матч в рамках ЛЧ команда Гурбана Губанова проведет 10 декабря дома против амстердамского “Аякса”. Нидерландцы проиграли все пять матчей основного этапа и замыкают турнирную таблицу еврокубка.

Теймур Тушиев

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

51-летний экс-футболист сборной России женился на 23-летней телеведущей - ФОТО
15:15
Футбол

51-летний экс-футболист сборной России женился на 23-летней телеведущей - ФОТО

Церемония прошла в Москве, пара вступила в брак спустя год после начала отношений
Игроки "Ювентуса" подарили футболки 500 фанатам в Норвегии - ВИДЕО
15:00
Футбол

Игроки "Ювентуса" подарили футболки 500 фанатам в Норвегии - ВИДЕО

Жест команды после матча с "Буде-Глимт" стал выражением благодарности преданным фанатам
ФИФА наказала Роналду за красную карточку в матче с Ирландией
14:46
Футбол

ФИФА наказала Роналду за красную карточку в матче с Ирландией

Остаток дисквалификации португальского форварда отложен на год
"Челси" стал третьей командой, обыгравшей "Барселону" пять раз в Лиге чемпионов
14:18
Футбол

"Челси" стал третьей командой, обыгравшей "Барселону" пять раз в Лиге чемпионов

Лондонцы победили каталонцев со счетом 3:0
Почему 9-летняя Нурай не может играть дома и что ей предложили в Швеции? - İDMAN.BİZ ИЗУЧАЕТ ВОПРОС + ФОТО/ВИДЕО
14:04
Футбол

Почему 9-летняя Нурай не может играть дома и что ей предложили в Швеции? - İDMAN.BİZ ИЗУЧАЕТ ВОПРОС + ФОТО/ВИДЕО

İdman.Biz поговорил с Нурай Иманзаде, ее отцом и тренером, а также прояснил ситуацию с академией футбольного клуба “Сумгайыт” и АФФА

Назначены судьи на XIII тур Премьер-лиги Азербайджана
12:46
Футбол

Назначены судьи на XIII тур Премьер-лиги Азербайджана

Тур стартует матчем "Кяпаз" – "Зиря"

Самое читаемое

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС
24 Ноября 06:15
Мировой футбол

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС

В 1/2 финала турнира "Интер Майами" сыграет с победителем пары "Филадельфия" — "Нью‑Йорк Сити"
"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
24 Ноября 02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"