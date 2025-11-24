Капитан команды соперника "Карабаха" призвал сплотиться после провала "Ливерпуля"

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился мнением о главном тренере Арне Слоте после поражения от "Ноттингем Форест" в домашнем матче 12-го тура АПЛ (0:3), сообщает İdman.Biz.

"Мы, безусловно, подвели его, но подвели и самих себя. Сначала нужно посмотреть на себя, а затем помогать друг другу, помогать выбраться из этого беспорядка, потому что сейчас это действительно беспорядок. Это просто факт", - приводит слова ван Дейка журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что "Ливерпуль" на данный момент занимает 11-е место в АПЛ. Команда Арне Слота в 12 турах набрала 18 очков. Следующий матч команда проведет в рамках Лиги чемпионов с "ПСВ".

Напомним, что матч "Карабаха" с "Ливерпулем" в рамках Лиги чемпионов УЕФА по футболу состоится 28 января следующего года в Англии.

İdman.Biz