Месси сравнялся с Пушкашем по голевым передачам - ВИДЕО

В Цинциннати (США) прошел матч 1/4 финала плей-офф МЛС между клубами "Цинциннати" и "Интер Майами", который закончился разгромной победой "цапель" со счетом 4:0.

Как сообщает İdman.Biz, капитан "Интер Майами" Лионель Месси отметился по ходу встречи голом и тремя голевыми передачами и стал лучшим ассистентом в истории футбола.

После этого матча на счету именитого аргентинца стало 404 результативные передачи за карьеру - это повторение лучшего показателя по ассистам, который принадлежал легендарному венгерскому нападающему Ференцу Пушкашу.

Многие источники называют именно такое количество голевых передач у Пушкаша, однако достоверно подтвердить этот результат официальной статистикой или протоколами невозможно, чего не скажешь о достижениях Лионеля.

Таким образом, следующая голевая передача Месси сделает его единоличным лучшим ассистентом в истории футбола.

İdman.Biz