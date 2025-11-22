24 Ноября 2025
Турецкая футбольная федерация дисквалифицировала 67 арбитров

22 Ноября 2025 13:20
Совет по арбитражу Турецкой футбольной федерации (TFF) вынес решение по 67 судьям.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Turkiye gazetesi, информация поступила непосредственно от Турецкой футбольной федерации.

Согласно данным, Совет по арбитражу TFF отклонил апелляции 67 судей, дисквалифицированных за участие в букмекерских ставках.

По информации TFF, в общей сложности 149 судей получили наказание сроком от восьми месяцев до года, из них 67 подали апелляцию на вынесенные решения.

Совет по арбитражу рассмотрел апелляции на заседании и подтвердил вынесенные решения.

82 судьи, наказанные Профессиональным футбольным дисциплинарным советом, не подавали возражений против принятых мер. Таким образом, наказания для 149 судей вступили в силу, и их профессиональная карьера завершена.

Отметим, что документы судей Зорбая Кючюка, Мелиха Курта и Мертчана Тубая, направленные в Профессиональный футбольный дисциплинарный совет, продолжают рассматриваться соответствующим органом.

İdman.Biz

