Эммануэль Аддаи: "Решение о назначении красной карточки было неверным"

"Обе команды играли очень хорошо, и, на мой взгляд, матч получился интересным", - заявил футболист "Карабаха" Эммануэль Аддаи после матча XII тура Азербайджанской Премьер-лиги с "Сумгайытом".

"Я рад, что моя команда одержала победу, потому что эти очки были нам очень нужны, чтобы чувствовать себя увереннее в турнирной таблице. В целом, матч получился очень хорошим", - заявил футболист в интервью sportnet.az.

Эммануэль Аддаи также высказался по поводу спорного эпизода:

"Нет, я считаю, что решение о назначении красной карточки было неверным, потому что передо мной находился другой игрок. Когда я его коснулся, это не было единственным действием, он тоже был не один - перед ним находился еще один футболист. Поэтому красная карточка была неверным решением".

В завершение он подчеркнул, как победа повлияет на последующие матчи:

"Я счастлив, что мы выиграли сегодня. Такие победы мотивируют нас к следующим играм, особенно к поединку с "Наполи". Игра прошла отлично, и я очень рад нашей победе. Спасибо".

