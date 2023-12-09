Саблисткам не повезло

Сборная Азербайджана по фехтованию выступила на Гран-при Франции, проходившем в Орлеане.

İdman.biz сообщает, что Анна Башта добилась наивысшего результата в соревнованиях саблисток.

Включившись в борьбу с основного этапа, Анна выиграла первый матч у австралийской саблистки Вероники Васильевой со счетом 15:9. Но в 1/16 финала путь ей преградила француженка Сесилия Бердер, которой наша участница проиграла со счетом 8:15.

Другие наши саблистки - Сабина Каримова, Валерия Большакова, Севиль Бунятова, Полина Каспиарович и Зарифа Гусейнова включились в борьбу с этапа квалификации. Они выступили неудачно и не смогли пройти в следующий этап.

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