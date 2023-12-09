9 Декабря 2023
RU

Саблисткам не повезло

Фехтование
Новости
9 Декабря 2023 20:16
Саблисткам не повезло

Сборная Азербайджана по фехтованию выступила на Гран-при Франции, проходившем в Орлеане.

İdman.biz сообщает, что Анна Башта добилась наивысшего результата в соревнованиях саблисток.

Включившись в борьбу с основного этапа, Анна выиграла первый матч у австралийской саблистки Вероники Васильевой со счетом 15:9. Но в 1/16 финала путь ей преградила француженка Сесилия Бердер, которой наша участница проиграла со счетом 8:15.

Другие наши саблистки - Сабина Каримова, Валерия Большакова, Севиль Бунятова, Полина Каспиарович и Зарифа Гусейнова включились в борьбу с этапа квалификации. Они выступили неудачно и не смогли пройти в следующий этап.

İdman.biz

Новости по теме

Анна Башта: Когда пригласили в Азербайджан, переживала - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО
6 Декабря 12:14
Фехтование

Анна Башта: Когда пригласили в Азербайджан, переживала - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

"Там нереально красивая набережная, а я всегда мечтала жить на море в детстве"
Анна Башта отправляется во Францию
5 Декабря 15:18
Фехтование

Анна Башта отправляется во Францию

Гран-при по фехтованию пройдет во французском Орлеане
Он предсказал будущее Анны Башта - вся жизнь в одном интервью - ФОТО
16 Ноября 10:58
Фехтование

Он предсказал будущее Анны Башта - вся жизнь в одном интервью - ФОТО

"Как человека, я, наверное, не очень хороший друг, я верный друг, очень надежный, но невнимательный"
Азербайджанские фехтовальщики заняли 9-е место на чемпионате мира
13 Ноября 15:04
Фехтование

Азербайджанские фехтовальщики заняли 9-е место на чемпионате мира

Азербайджанская женская национальная сборная по фехтованию на саблях завершила выступление на этапе соревнований Кубка мира, проходившего в Алжире
Руслан Гасанов прекратил борьбу на Кубке мира
11 Ноября 13:03
Фехтование

Руслан Гасанов прекратил борьбу на Кубке мира

В Швейцарии продолжается Кубок мира по фехтованию на шпагах
Объявлены имена азербайджанских фехтовальщиков, которые примут участие на Кубке мира
7 Ноября 16:37
Фехтование

Объявлены имена азербайджанских фехтовальщиков, которые примут участие на Кубке мира

В Алжире за медали поборются 5 фехтовальщиц Азербайджана

Самое читаемое

Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана
7 Декабря 16:46
Дзюдо

Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана

Международная федерация дзюдо дала разрешение на выступление Ачельи под флагом Азербайджана с 3 ноября, сохранив ее рейтинговые показатели
"Карабах" забил шесть голов - ВИДЕО
8 Декабря 21:22
Азербайджанский футбол

"Карабах" забил шесть голов - ВИДЕО

Сегодня стартовал XVI тур Премьер-лиги Азербайджана
Азербайджанский футболист ведет переговоры с турецкими и румынскими клубами
7 Декабря 16:14
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист ведет переговоры с турецкими и румынскими клубами

"У нас были переговоры"
FIA возьмет под контроль сотрудничество команд в "Формуле-1"
7 Декабря 17:33
Формула 1

FIA возьмет под контроль сотрудничество команд в "Формуле-1"

Международная Федерация автоспорта (FIA), проводящая Генеральную Ассамблею в Баку, выпустит новые инструкции, призванные укрепят контроль над сотрудничеством команд "Формулы-1"