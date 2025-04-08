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Гимназиада: азербайджанская саблистка завоевала бронзовую медаль - ФОТО

Фехтование
Новости
8 Апреля 2025 15:19
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Гимназиада: азербайджанская саблистка завоевала бронзовую медаль - ФОТО

Азербайджанская саблистка Джахан Садыхова завоевала бронзовую медаль на соревнованиях по фехтованию на Гимназиаде, проходящих в городе Нова-Варош, Сербия.

Как сообщает сотрудник İdman.biz, все три наши саблистки, которые присоединились к соревнованиям сегодня, вышли из групп.

В четвертьфинале Джахан Садыхова обыграла Ину Моканику (Румыния) со счетом 15:13 и вышла в полуфинал. Однако затем она уступила Ли Ваньсюань (Китай) 4:15 и довольствовалась бронзовой медалью.

Фатима Шукурлу победила Захру Халилову со счетом 15:14 в 1/8 финала и вышла в 1/4 финала, где уступила Сабине Хогаше (Румыния) со счетом 8:15 и выбыла из соревнований.

Трое наших фехтовальщиков, присоединившихся к борьбе, также смогли выйти из групп. Однако, хотя в 1/8 финала Бахрам Алиев и победил Анубхаву Павара (Индия) со счетом 15:5, в 1/4 финала он уступил Кэнсуану Цзоу (Китай) со счетом 3:15.

Тунар Сулейманов, освобожденный от участия в 1/8 финала, остановил борьбу в 1/4 финала, проиграв Педро Лузаде (Бразилия) 8:15, а Рахман Мамедов - Стефану Чорбу (Румыния) 9:15.

Отметим, что количество медалей, завоеванных нашей командой на Гимназиаде, возросло до 27. Ранее наша команда завоевала девять золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых медалей.

İdman.biz

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