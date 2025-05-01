Башта восстанавливается после травмы

Лидер женской сабельной сборной Азербайджана Анна Башта продолжает процесс восстановления после травмы.

Как сообщает İdman.biz, она получила травму ноги в марте во время Кубка мира в Греции. Чемпионка Европы, финалистка чемпионата мира, двукратная участница Олимпиады перенесла операцию и проводит реабилитацию.

По признанию Башты, она готовится, не задействуя травмированную ногу.

«Реабилитация проходит хорошо, даже быстрее, чем ожидала. Хожу в зал, тренирую другие части тела. Смотрю в будущее с оптимизмом», - заявила титулованная саблистка.

İdman.biz