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Девятое место на чемпионате Европы - ФОТО

Фехтование
Новости
28 Апреля 2025 15:59
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Девятое место на чемпионате Европы - ФОТО

В столице Эстонии Таллине завершился чемпионат Европы среди саблистов до 23 лет.

İdman.biz сообщает, что наша мужская сборная по фехтованию на сабле в составе Магсуда Гусейнли, Мурада Акперова, Салеха Мамедова и Айхана Хасыева заняла девятое место в командном зачете.

Команда, уступившая в матче за выход в сильнейшую восьмерку сборной Украины со счетом 42:45, в матчах за 9-16 места одержала победу над Румынией (45:42) и Германией (45:41).

В личном зачете мужских саблистов Салех Мамедов попал в число сильнейших 16 спортсменов. Магсуд Гусейнли, Мурад Акперов и Айхан Хасыев вышли в групповой этап, но прекратили борьбу в стыковых матчах.

В индивидуальных соревнованиях по шпаге среди мужчин наш представитель Вахаб Фатуллаев завершил групповой этап с тремя победами и вышел в плей-офф, но потерпел поражение на следующем этапе.

Отметим, что соревнования по сабле на чемпионате судил Джаваншир Агакишиев.

İdman.biz

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