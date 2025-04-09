Азербайджанские саблисты заняли 15-е - ФОТО

Завершился третий день соревнований на чемпионате мира по фехтованию среди юниоров и молодежи, который проходит в Уси, Китай.

İdman.biz сообщает, что определились победители командных соревнований среди юношей и девушек по фехтованию на саблях.

Наша национальная сборная по сабле в составе Расула Алиева, Аббаса Гусейнова, Тимура Хуснаддинова и Айхана Хасиева в первом поединке уступила Польше со счетом 41:45 и досрочно остановила бой. Юноши-саблисты заняли 22-е место в общем зачете.

Наша команда по сабле в составе Фарах Абасовой, Лейлы Ахмедовой, Зарифы Гусейновой и Валентины Зейналовой одержала победу в своем первом поединке в командном зачете среди девушек. Наша команда обыграла соперников из Гонконга со счетом 45:37. Сборная, уступившая Болгарии 25:45 в матче за выход в восьмерку сильнейших, в поединке за 9-16 места потерпела поражение от Китая 28:45. Проиграв Египту 31:45, наши саблисты в последнем матче одержали победу над Казахстаном 45:41, заняв 15-е место в общем зачете.

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