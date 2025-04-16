Анна Башта: "Ровно шесть лет я с гордостью и честью представляю Азербайджан на международной арене"

«Ровно шесть лет я с гордостью и честью представляю Азербайджан на международной арене».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила лидер женской сабельной сборной Анна Башта.

Чемпионка Европы, финалистка чемпионата мира, двукратная участница Олимпиады поделилась эмоциональным постом.

«Фехтование - это больше, чем просто спорт. Это школа жизни - дисциплина, борьба, падения и великие победы. Было ли это тяжело? Конечно! Но каждое испытание делало меня сильнее, а каждая медаль - более благодарной. Мои самые большие победы - это ваши победы!», - подчеркнула Башта.

Также она перечислила свои достижения под флагом Азербайджана.

«Две Олимпиады - Токио 2020, Париж 2024. Дважды я выходил на самую престижную сцену мира, чувствуя за собой поддержку миллионов азербайджанцев.

Лучший спортсмен Азербайджана - титул, который я несу с огромной ответственностью.

Первая саблистка мира в рейтинге (2021/22).

Чемпион Европы - момент, когда флаг Азербайджана поднялся выше всех остальных.

Чемпионат мира - серебро, которое было ценнее золота.

Десятки этапов Гран-При и Кубка мира».

Башта отдельно отметила болельщиков: «Ваши скандирования «Азербайджан!», сообщения и рисунки согревали мое сердце даже после самых тяжелых поражений. Каждое «спасибо» идет от сердца».

В заключение она отметила: «Впереди - новые испытания. Ведь самый важный бой всегда впереди».

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