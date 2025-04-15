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Сборная Азербайджана заняла 14-е место на чемпионате мира - ФОТО

Фехтование
Новости
15 Апреля 2025 16:43
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Сборная Азербайджана заняла 14-е место на чемпионате мира - ФОТО

Завершился чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и молодежи, проходивший в Уси (Китай).

Как сообщает İdman.biz, в последний день соревнований определились победители командного первенства среди юных шпажистов.

Наша команда в составе Саида Алиева, Вахаба Фатуллаева, Мирхатая Мамедова и Эмина Сафарбекова в первом матче одержала победу над Бельгией со счетом 45:37. В матче 1/8 финала сборная Азербайджана уступила Германии со счетом 26:45. В общем зачете наша команда заняла 31-е место.

Команда в составе Айнур Гулиевой, Хадиджи Гасанлы, Назрин Мехтиевой и Назилы Рагимовой заняла 14-е место в командном зачете среди женщин. Наши фехтовальщицы, одержавшие победу над Японией со счетом 34:33, в матче за выход в восьмерку сильнейших уступили команде Китая со счетом 38:45. В матчах за 9-16 места наша команда уступила Эстонии со счетом 31:45. Сборная Азербайджана, одержавшая победу над египетскими шпажистками со счетом 45:44, в последнем матче уступила испанским соперникам со счетом 27:45 и заняла 14-е место.

İdman.biz

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