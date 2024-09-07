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Состоялся велопробег - ФОТО

Велосипедный спорт
Новости
7 Сентября 2024 14:38
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Состоялся велопробег - ФОТО

В связи с COP29 и «Годом солидарности во имя зеленого мира» в Нахчыване прошел велопробег.

Как сообщает İdman.biz, более 250 человек старше 14 лет со своими велосипедами приняли участие в массово-культурном спортивном мероприятии в Нахчыванской Автономной Республике, которое было проведено при поддержке уполномоченного представительства Президента Азербайджанской Республики и совместной организации местных министерств молодежи и спорта, экологии и природных ресурсов.

В качестве участников или зрителей в мероприятии приняло участие большое количество жителей города, должностных лиц государственных и частных организаций, сотрудников различных учреждений.

Торжественное открытие велопробега было организовано в Центре отдыха «Саат Мейдан». В начале было почтена светлая память наших шехидов и прозвучал Государственный гимн. Выступая на церемонии, заместитель министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики Меджид Сеидов поприветствовал участников и напомнил им о том, что в вопросе решения экологических проблем была проделана большая работа, начатая общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и продолжаемая под руководством Президента Ильхама Алиева, и что наша страна является мировым лидером в борьбе с изменением климата.

Было отмечено, что проведение в ноябре в Азербайджане такой престижной конференции, как COP29, объявление 2024 года «Годом солидарности во имя зеленого мира» в нашей стране и шаги, предпринятые в этой сфере в целом, показывают, что наше государство смотрит на проблемы защиты окружающей среды также с международной точки зрения. Меджид Сеидов, отметив, что в Нахчыванской Автономной Республике, объявленной в нашей стране зоной «зеленой энергетики», в этой сфере проводятся важные работы, добавил, что сегодняшний веломарш призван не только побудить людей вести здоровый образ жизни или использовать велосипеды как экологически чистое средство передвижения, но и привлечь внимание общества к экологическим проблемам, сконцентрировать внимание на проблемах, продемонстрировать единство и солидарность в борьбе с ними.

Заместитель главы Исполнительной власти Нахчывана Гюльханым Оруджева рассказала о проделанной работе в направлении восстановления экологического баланса и защиты окружающей среды, поделилась впечатлениями о велопробеге. Она подчеркнула, что продолжаются просветительские мероприятия, направленные на повышение экологических знаний жителей города, увеличении роли населения в процессе защиты, превращение использования велосипедов в повседневный образ жизни. Переход к экоперевозкам и важность использования велосипеда в этом процессе выразились в борьбе с современными экологическими проблемами.

После церемонии участников пригласили на старт и велопробег начался. Участники преодолели дистанцию ​​8000 метров по обозначенному кольцевому маршруту. Что касается результатов, то Асиман Джаббаров и Зохра Садыгова финишировали первыми среди мужчин и среди женщин. Джавид Гасымлы и Фатима Мамедли стали вторыми, Эльвин Микаилзаде и Айдан Гасымлы - третьими.

Обладателям первых трех мест были вручены дипломы и медали министерства, а также подарки от спонсоров.

İdman.biz

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