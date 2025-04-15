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Известный велогонщик заявил о покушении на убийство во время гонки - ВИДЕО

Велосипедный спорт
Новости
15 Апреля 2025 00:06
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Известный велогонщик заявил о покушении на убийство во время гонки - ВИДЕО

Победитель престижной гонки Paris-Roubaix Матье ван дер Пул оказался в центре скандала: за 33 км до финиша в него бросили полную бутылку с водой.

Как передает İdman.biz, снаряд попал гонщику в щеку. По словам спортсмена, если бы бутылка угодила в нос, могла бы привести к серьезной травме.

«Это было покушение на убийство», — заявил нидерландец после финиша, добавив, что инцидент нельзя оставлять безнаказанным.

Позже в Бельгии в полицию сдался человек, признавшийся в содеянном. Его имя пока не раскрывается. Команда Alpecin-Deceuninck уже заявила о намерении подать на него в суд.

Несмотря на происшествие, ван дер Пул выиграл гонку и повторил рекорд, продержавшийся с 1980 года.

İdman.biz

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