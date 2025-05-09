Первое заседание Федерации велоспорта Азербайджана, две медали в Узбекистане - ФОТО

На Республиканском велотреке состоялось первое заседание нового Исполнительного комитета Федерации велоспорта Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, перед встречей новый президент федерации и члены исполнительного комитета ознакомились с комплексом Велотрека.
В ходе заседания состоялись обсуждения наиболее важных вопросов повестки дня и приняты соответствующие решения.
Отметим, что сегодня двое членов нашей национальной сборной по велоспорту завоевали две бронзовые медали на международных соревнованиях, прошедших в Узбекистане. Соревнования продолжаются.
İdman.biz