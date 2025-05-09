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Первое заседание Федерации велоспорта Азербайджана, две медали в Узбекистане - ФОТО

Велосипедный спорт
Новости
9 Мая 2025 12:57
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Первое заседание Федерации велоспорта Азербайджана, две медали в Узбекистане - ФОТО

На Республиканском велотреке состоялось первое заседание нового Исполнительного комитета Федерации велоспорта Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, перед встречей новый президент федерации и члены исполнительного комитета ознакомились с комплексом Велотрека.

В ходе заседания состоялись обсуждения наиболее важных вопросов повестки дня и приняты соответствующие решения.

Отметим, что сегодня двое членов нашей национальной сборной по велоспорту завоевали две бронзовые медали на международных соревнованиях, прошедших в Узбекистане. Соревнования продолжаются.

İdman.biz

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