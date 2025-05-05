Новый президент Федерации велоспорта: "Наша цель - поднять этот вид спорта на высоту"

«Я постараюсь оправдать оказанное мне доверие».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил АЗЕРТАДЖ новый президент Федерации велоспорта Азербайджана Заур Ахундов.

Он подчеркнул, что сделает все возможное для развития этого вида спорта:

«Наша цель - поднять велоспорт на высоту и увидеть представителей Азербайджана на пьедесталах международных соревнований. Мы нацелены на достижение успешных результатов на турнирах. Будем работать над повышением перспектив для специалистов в этой области. Мы хотим, чтобы больше людей из нашей страны знали и любили эту сферу. Наши планы впереди. Начнем это реализовывать шаг за шагом. Мы продолжим популяризировать велоспорт».

İdman.biz